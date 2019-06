HAK roemt multitalent Martine Bijl

Het multitalent van Marine Bijl kwam keer op keer tot zijn recht in de wijze waarop zij haar reclamepersoonlijkheid wist neer te zetten. Dat stelt groentefabrikant HAK in een reactie op het overlijden van Martine Bijl. „Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar echtgenoot, directe familie en vrienden.”