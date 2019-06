NPO en Van den Ende maken tv-hommage over Martine Bijl

Dat heeft Max-omroepbaas Jan Slagter maandag gemeld. Martine Bijl overleed donderdag op 71-jarige leeftijd. Het nieuws van haar dood werd maandag naar buiten gebracht. Woensdag is de uitvaart in besloten kring.

Het programma gaat tussen de 60 en 90 minuten duren. „We gaan aan de hand van fragmenten en aan de hand van gesprekken met haar intimi, collega’s en vrienden een prachtig monument voor Martine samenstellen”, vertelt Slagter. „We willen haar talent, haar veelzijdigheid en haar vriendschap in beeld brengen. En we willen tonen wat een groot gemis haar overlijden is voor heel veel mensen.”

Het eerste overleg over het programma vond maandagmiddag plaats. „We willen dat het recht doet aan Martine en het ook op een moment wordt uitgezonden dat recht aan haar doet. Daarom maakt de NPO ook op vrijdagavond prime-time plek vrij voor het programma.” Berend Boudewijn, de weduwnaar van Bijl, steunt het project.