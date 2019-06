Drake heeft het aan de stok met basketbalteam

Donderdag bijvoorbeeld, bij een wedstrijd tussen zijn Toronto Raptors en de Golden State Warriors uit Oakland, in Californië. Drake, fanatiek supporter van het team uit zijn thuisstad Toronto, was aanwezig. Tijdens de warming-up hoorde hij plots het nummer The Story of Adidon van rapper Pusha T voorbijkomen. Het lied is een zogenoemde ’diss track’, waarin Drake op de hak wordt genomen. Het nummer was vermoedelijk opzettelijk aangezet door de Californische tegenstander.

Het vormt het zoveelste incident tussen Drake en de opponent van zijn favoriete team. Eerder noemden twee spelers van de tegenstander Drake een idioot. Een van hen kreeg het tijdens de wedstrijd zelfs verbaal aan de stok met de rapper, toen die zich iets te fanatiek gedroeg langs de zijlijn.

Celebs

Andersom laat ook Drake (32) zich niet onbetuigd. De wereldster voelt zich regelmatig om zich uit te laten over de tegenstander – zowel op het veld, langs de zijlijn, als daarbuiten. Drake verscheen bovendien met een Toronto-shirt van Dell Curry, de vader van de huidige Warriors-sterspeler Steph Curry. De vader, Dell, speelde tussen 1999 voor de Toronto Raptors.

De vete met de Warriors is niet de eerste keer dat Drake ruzie maakt met een tegenstander van zijn favoriete basketbalteam. Bij een eerdere wedstrijd gaf hij de coach van zijn geliefde Raptors een korte schoudermassage. Dat schoot de trainer van de tegenstander in het verkeerde keelgat – die meende dat fans niet zo dicht bij het speelveld horen te komen.

In de Amerikaanse basketbalcompetitie is het niet ongebruikelijk dat beroemdheden direct langs de zijlijn zitten. Sommige teams, zoals de Toronto Raptors met Drake, hebben bekende, vaste bezoekers. Zo gaat Jack Nicholson al jaren naar de Los Angeles Lakers en bezoekt regisseur Spike Lee veel wedstrijden van de New York Knicks.