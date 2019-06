Kelly van der Veer doorstaat ingrijpende operatie

Op Facebook schrijft Kelly: „Lieve vrienden, ik ben weer wakker. Hoe en wat er gebeurd is, laat ik in het midden. Wel wil ik kwijt dat het voor mij een zeer ingrijpende operatie is geweest.”

Ze is na de ingreep tot het besef gekomen dat ze gezond zijn altijd onderschat heeft. „Wakker worden doen we elke dag, maar echt ontwaken. Beseffen, ik leef en mag er zijn! Doen we maar zo zelden. Ik deed dat vandaag.”

Kelly liet haar volgers vorige week schrikken door op Facebook te schrijven dat ze niet wist of ze levend uit de operatie zou komen. „Als ik het niet haal lieve vrienden en vriendinnen, huil dan niet om mij. En laat op mijn grafsteen zetten: Ze hield van het leven. Nergens spijt van!”, schreef ze destijds.

