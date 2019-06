Antje Monteiro: Martine leerde mij komedie spelen

„Martine was zo lief en zo behulpzaam tijdens de voorbereidingen”, vertelt Monteiro. „Ik was enorm onzeker over de komedie-kant van mijn rol. Zij heeft mij daar enorm in geholpen en gaf allemaal tips en tricks over hoe je op een podium komisch kan zijn.”

Het nummer Mijn pakkie-an kende Monteiro in eerste instantie vooral van de oorspronkelijke Britse versie van Elton John. „Ik vond My strongest suit zó fantastisch dat ik niet goed begreep waarom dat nummer vertaald zou moeten worden. Ik vond de Nederlandse tekst in eerste instantie eigenlijk niets, ik moest er zó aan wennen, wat een rare zinnen. Maar toen we het gingen repeteren bleek elke zin te kloppen. Het werd een van de grootste hits van de Nederlandse versie.”

Bijl gaf Monteiro ook haar 06-nummer; de actrice mocht altijd bellen als ze nog vragen had. „Een van de mooiste kaarten die ik kreeg na de première was van haar”, vertelt ze. „Er stond op: ’Lieve Antje. Je hebt de mooiste rol, de mooiste stem en het mooiste kind - wát een leven!’ Ze was zo lief en zo complimenteus. En zo zal ik haar ook altijd herinneren.”