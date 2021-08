Songfestivalkandidaat James Newman wint plagiaatzaak Rudimental-hit

Smith, onderdeel van het muzikale duo Nu-Tarna, beweerde dat het nummer gekopieerd was van haar nummer Can You Tell Me uit 2006. Ze klaagde Newman, co-schrijver Jonny Harris en drie leden van Rudimental, Kesi Dryden, Piers Aggett en Amir Izadkhad, aan voor plagiaat. Een rechter heeft haar claim nu afgewezen, meldt de BBC.

De rechter concludeerde, met behulp van musicologen, dat hoewel er beperkte overeenkomsten waren tussen refreinen van beide nummers, er ook genoeg belangrijke verschillen waren.

Newman is sinds dit jaar vooral bekend van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. De zanger eindigde in Rotterdam als laatste nadat hij nul punten had gekregen voor het nummer Embers.