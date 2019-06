Raymond van Barneveld geniet van de liefde in Italië

Uit foto’s op Instagram blijkt dat Raymond en Julia in Florence en Rome geweest zijn. Ze bezochten onder andere de Ponte Vecchio, het Pantheon en het Vaticaan.

Te zien is dat de twee het heel erg gezellig hebben. Er was slechts een moment waarop het lachen de oud-darter verging: in Florence moest Barney 15 euro afrekenen voor een Coca-Cola Zero en een sinaasappelsap. „Erg goedkoop”, schrijft hij sarcastisch bij een foto van het bonnetje.

