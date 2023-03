Opmerkelijke variant Kopen Zonder Kijken in aantocht

Het uitgangspunt achter Kopen zonder kijken klinkt in de basis al als grap: wie zou er wildvreemden immers vertrouwen om zijn of haar nieuwe woning laten kopen?

Toch is dat gegeven al jaren de kern van de succesformule van het programma. Samen met bouwkundige Bob Sikkens en stylist Roos Reedijk gaat makelaar Alex van Keulen aan de slag om voor deelnemers een nieuw droomhuis te realiseren.

Kijken, kijken

In de vandaag aangekondigde spin-off Kijken zonder kopen pakken Sikkens en Van Keulen het net even anders aan. Het stel gaat op pad om droomhuizen te spotten maar laten het kopen achterwege. Opgeven kan via de website.

Dat het morgen 1 april is heeft vast niets te maken met deze opmerkelijke aankondiging.