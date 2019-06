The Marcus King Band zegt Pinkpop-optreden af

The Marcus King Band zegt niet alleen het optreden op Pinkpop af: de complete Europese tour is uitgesteld. „Dit jaar is een opwindende wervelwind maar ook ontzettend hectisch. We hebben tijd nodig om bij te komen en even een moment voor onszelf te nemen”, staat in een verklaring. „Het was een vreselijk moeilijke beslissing die we niet zomaar hebben genomen. Het breekt onze harten om jullie teleur te stellen.”

The Marcus King Band is niet de eerste band die hun Pinkpop-optreden cancelt. Eerder werd bekend dat het Zweedse duo First Aid Kit niet komt. Daarvoor in de plaats regelde festivalorganisator Jan Smeets songfestivalwinnaar Duncan Laurence. Pinkpop beleeft dit jaar zijn 50e editie.