Twee nieuwe tatoeages voor Glennis Grace

„Eindelijk heb ik mijn roos en mijn vlinder gekregen”, schrijft Glennis bij haar twee nieuwe aanwinsten. De roos prijkt in haar nek, de vlinder is te bewonderen op haar rechterhand.

Glennis is niet vies van wat inkt op haar lijf. Zo staat op haar schouderblad de tekst ’Have no fear’ en haar linkerarm is bedekt door twee grote tatoeages. Ook de naam van haar zoontje Anthony is vereeuwigd op haar lichaam.