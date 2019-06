Bas Smit lost belofte in: Prinses Máxima Centrum krijgt aquarium

Op Instagram is te zien hoe Bas samen met twee kinderen het lint doorknipt. Het aquarium valt in de smaak, zo laat de man van Nicolette van Dam weten. „De kids genieten echt van het kijken naar de vissen terwijl ze moeten wachten of bijkomen van behandeling. Het ziekenhuis zou eigenlijk niet moeten bestaan, maar helaas is t nog nodig en dan is het PMC het beste adres in heel Europa. Heel trots dat we dit met z’n allen hebben mogen doen en er komt binnenkort nog veel meer.”

Bas bedacht de actie, nadat het nichtje van Nicolette getroffen werd door kanker en in het Prinses Máxima Centrum behandeld moest worden. Verschillende BN’ers, zoals Fred van Leer, Lil’ Kleine en Jandino Asporaat, werden in het t-shirt gespot.

