Jay-Z is eerste rapper met miljard op de bank

De 49-jarige artiest verwierf zijn fortuin onder meer met bedrijven als Tidal en Roc Nation, zijn kunstcollectie, vastgoed in Los Angeles en New York en aandelen in bedrijven als Uber en het champagnemerk Armand de Brignac.

Ook heeft Jay-Z zijn eigen kledinglijn Rocawear opgericht, die hij tien jaar geleden verkocht voor 200 miljoen dollar, en een eigen cognacmark, D’Ussé.

Er zijn niet veel mensen in de entertainmentindustrie die een miljard dollar bezitten. Behalve Jay-Z staan onder meer regisseurs George Lucas (Star Wars) en Steven Spielberg (Indiana Jones, Jurassic Park) op het lijstje. Ook Oprah Winfrey en oud-NBA-ster Michael Jordan hebben meer dan 1.000.000.000 dollar op hun afschrift staan.