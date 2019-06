Joe Jonas zegt sorry tegen Diplo

Joe en zijn vrouw Sophie Turner hoopten elkaar in april in het geheim het jawoord te kunnen geven, maar Diplo deelde beelden van de ceremonie op Instagram Story. „Diplo plaatst iedere vijf seconden iets. Hij heeft letterlijk ge-livestreamed met een filter van een hondenkop. Maar we hebben wel gelachen, we vonden het hilarisch.”

Diplo laat nu weten: „Ik wist niet dat het een serieuze bruiloft was. Ik wist echt niet dat ik de enige persoon was die opnames maakte.” De dj heeft Joe maandag gesproken over het voorval. „Er deed een verhaal de ronde dat hij boos op me was. Hij heeft me gebeld om zijn verontschuldigingen aan te bieden.”