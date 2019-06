Fernando Halman presenteert 6e FunX Awards

Frenna maakt met acht nominaties de meeste kans op een FunX Music Award. Hij is onder anderen genomineerd in de categorieën beste zanger, video, album en artiest van het jaar. De genomineerden zijn gekozen door luisteraars van jongerenzender NPO FunX. Nieuw deze editie is de prijs voor Artist of the Year Female.

De show is live te volgen op FunX, de FunX-app en FunX.nl. Er zijn onder meer optredens van Bizzey, Snelle en Chivv.