Theaterhit The Choir of Man komt naar Nederland

De groep maakte z'n debuut in 2017 op het toonaangevende Fringe Festival in Edinburgh. Daarna volgden een uitverkochte tournee door de VS en Australië en lovende kritieken.

Op het repertoire staan klassiekers en hits van nu uit diverse muziekgenres. De heren, allen van Ierse en Britse komaf, zingen onder anderen nummers van Adele, Avicii, Katy Perry en Queen en brengen in hun voorstelling een ode aan de kroegcultuur van het Verenigd Koninkrijk. Het publiek wordt uitgenodigd om in de zaal een biertje mee te drinken.

The Choir of Man is onder meer te zien in theaters in Assen, Leeuwarden, Heerlen, Nieuwegein, Amersfoort, Hengelo en Tilburg.