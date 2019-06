Patrick J. Adams terug in laatste seizoen Suits

„Ik ben dolgelukkig dat ik deel uitmaak van het laatste hoofdstuk van Suits. Ik heb mijn tv-familie gemist en kijk ernaar uit te ontdekken met wat voor problemen mijn personage de zaak dit keer opzadelt”, aldus Adams. Hij maakt halverwege het seizoen zijn opwachting als hij bij een rechtszaak plots tegenover zijn voormalige mentor Harvey Specter (gespeeld door Gabriel Macht) en Samantha Wheeler (Katherine Heigl) staat.

Bronnen zeggen tegen Deadline dat Adams ook een rol speelt in de laatste aflevering, maar dat willen de makers van de serie niet bevestigen. Met de terugkeer van Adams rijst ook de vraag of Meghan Markle, nu hertogin van Sussex, wellicht nog een keer haar gezicht laat zien. Zij speelde jarenlang een van de belangrijkste rollen in Suits. Adams en Markle verlieten de serie aan het einde van seizoen zeven. „Je weet het nooit, maar ik zie het niet gebeuren”, aldus maker Aaron Korsh.

Het laatste seizoen van Suits bestaat uit tien afleveringen en wordt vanaf juli in Amerika uitgezonden. Nederlandse kijkers moeten nog even geduld hebben. De serie wordt door Netflix uitgezonden, maar loopt enkele seizoenen achter.