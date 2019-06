Nieuwe beelden The Lion King met stem Beyoncé

In de trailer zegt Nala, de rol die Beyoncé heeft ingesproken, tegen Simba dat hij zijn rechtmatige plek als koning moet opeisen. The Lion King vertelt het verhaal van Simba, een leeuwenwelp die na de moord op zijn vader Mufasa vlucht voor zijn gemene oom Scar, die zijn vader heeft gedood en Simba daar de schuld van gaf. Gaandeweg, en met hulp van zijn (nieuwe) vrienden, leert Simba dat hij niet bang moet zijn voor zijn verleden en zijn angst onder ogen moet komen om zo zijn rechtmatige plek als koning op te eisen.

Opvallend is dat hoofdrolspeler Donald Glover (Simba) zijn opwachting in de tot nu toe verschenen trailers en teasers nog niet heeft gemaakt. Andere (bekende) stemacteurs die eerder al wel te horen waren zijn onder meer James Earl Jones (Mufasa) en Seth Rogen (Pumbaa). In de originele animatiefilm uit 1994 sprak James Earl Jones ook al de stem van Mufasa in.

The Lion King gaat volgende maand in première.