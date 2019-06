’Justitie wil schikken met ouders Yuri van Gelder’

Justitie en de advocaten zouden in augustus met elkaar rond de tafel gaan om er samen uit te komen, zo meldt Shownieuws. De straf zou dan een taakstraf of een boete worden in plaats van een celstraf.

In januari werd er in het huis van de ouders van de turner een hennepkwekerij en 2,4 kilo henneptoppen met een waarde van tienduizend euro aangetroffen. Wat de rol van de ouders is, die inmiddels weer in het huis mogen wonen, is onduidelijk.

Bekijk ook: Ouderlijk huis Yuri van Gelder voor drie maanden op slot