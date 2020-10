Koninklijke bolide onder de hamer voor ruim 2,1 miljoen

De oldtimerveiling Zoute Sale is jaarlijks tijdens de Zoute Grand Prix in de Vlaamse badplaats Knokke. Door de coronacrisis werd deze keer slechts een beperkt aantal aanwezigen toegelaten, maar de veiling was wel live te volgen via de website van Bonhams.

Behalve de koninklijke bolides werden nog een aantal andere zeer exclusieve wagens geveild, waaronder een Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso uit 1963 die voor ruim 1,83 miljoen euro weg ging, en een Mercedes 300 SL Roadster uit 1958 die bijna 875.000 euro opbracht.