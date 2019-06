DANNY VERA: ’Ik ben mijn ouders eeuwig DANKBAAR’

Met zijn Eschra is hij al vijftien jaren samen. Ze trouwden in 2013. Ⓒ ANP

DANNY VERA staat plotseling, zonder dat hij het ooit van plan was, met zijn hit Roller Coaster volop in de spotlights. De bescheiden zanger en liedjesschrijver uit Zeeland moet er flink aan wennen dat hij er een nieuw publiek heeft bijgekregen. Naast zijn wekelijkse optreden in de voetbaltalkshow Veronica Inside maakt hij zich ook op voor een nieuwe theatertour. „Al mijn succes heb ik aan mijn overleden ouders te danken.”