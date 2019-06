Joaquin Phoenix protesteert met dode vogel

People plaatst maandag foto’s van de twee tijdens de jaarlijkse mars van non-profit Our Planet. Theirs Too in Los Angeles. De organisatie wil daarmee 'een stem geven aan alle dieren en meer bewustwording creëren voor hun rechten, totdat alle dieren vrij zijn en hun rechten worden vastgelegd in de wet', aldus de website van de groep.

Joaquin en Rooney houden er beide een veganistische levensstijl op na. Het stel laat niet veel los over hun relatie, maar zou sinds 2016 bij elkaar zijn. Dit voorjaar kwam de geruchtenmachine op gang over een verloving, nadat Rooney was gespot met een flinke ring om haar vinger.