Charlize Theron geëerd als ’buitengewoon filmmaker’

De jury van de organisatie, een nonprofit in Los Angeles die festivals, retroperspectieven en andere speciale voorstellingen organiseert, roemt Charlize in een rapport om haar bijdrage aan de filmwereld en het ontkrachten van gedateerde ideeën over wat een actrice en producente kan doen. De juryvoorzitter laat daarbij weten: „Haar carrière laat wel zien dat haar immense talent niet in een hokje is te plaatsen of zich laat beperken.”

De prijs wordt uitgereikt sinds 1986, toen Eddie Murphy werd geëerd. Ook onder meer Steven Spielberg, Ron Howard, Martin Scorsese, Nicole Kidman, Al Pacino en Julia Roberts hebben een American Cinematheque Award op de mantel staan. Vorig jaar ging de prijs naar Bradley Cooper.