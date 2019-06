Chris Hemsworth neemt de rest van het jaar vrij

„Ik wil gewoon thuis zijn met mijn kinderen. Dit is een belangrijke leeftijd. Ze zijn nog jong, maar ze merken het nu meer als ik weg ben”, aldus de Thor-ster. Chris en zijn vrouw Elsa Pataky hebben een 7-jarige dochter, India Rose, en een jongenstweeling van vijf, Sasha en Tristan. Het gezin is een paar jaar geleden vanuit Los Angeles verhuisd naar Byron Bay in Chris’ thuisland Australië.

De acteur is momenteel nog wel van huis; de 35-jarige is bezig aan een promotietour voor de film Men in Black: International.