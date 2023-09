Smash Mouth-zanger Steve Harwell opgenomen in hospice

Harwell lijdt al jaren aan cardiomyopathie, een aandoeining waarbij de hartspier steeds minder goed werkt. Zijn manager bevestigt aan Billboard dat Harwells toestand inmiddels zo zorgwekkend is dat hij niet lang meer zal leven.

„Steve is nog steeds hier bij ons is, al zal het helaas maar voor een korte tijd zijn”, zo liet de manager zondag aan het muziekmagazine weten. „We hopen dat mensen de privacy van Steve en zijn familie zullen respecteren in deze moeilijke tijd.”

Harwell trok zich in 2021 al terug uit het publieke leven omdat zijn ziekte hem in het optreden belemmerde. Smash Mouth, de rockband die Harwell in 1994 oprichtte in Californië, scoorde in 1999 een wereldwijde hit met het nummer All Star. In 2001 nam de groep voor de film Shrek een cover op van het nummer I’m a Believer van The Monkees