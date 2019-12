Tina Turner komt voor eigen musical naar Nederland

De 80-jarige zangeres bracht de cast en crew van de musical zelf op de hoogte middels een videoboodschap die dinsdag tijdens de eerste repetitiedag werd vertoond. „Hoi Nederland, ik ben zo blij dat ik mijn musical naar jullie breng. Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te ontmoeten en gedag te zeggen en te laten zien hoe mijn leven eruit zag”, aldus de zangeres in het filmpje.

„We zijn ontzettend trots dat Tina Turner heeft aangegeven speciaal voor de voorstelling naar Nederland te komen. Voor iemand van 80 jaar is dat geen vanzelfsprekendheid, zeker omdat zo’n bezoek een behoorlijke onderneming is”, zegt Albert Verlinde, algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland.

„Tegelijkertijd vind ik het ook enorm spannend en hoop ik dat we met deze musical haar leven en prachtige carrière kunnen eren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit met Nyassa Alberta in de hoofdrol en de getalenteerde cast en creatives kunnen waarmaken!”