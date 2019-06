Douwe Bob warmt publiek Phil Collins op

„Ik ben opgegroeid met alles behalve Phil Collins”, aldus Douwe, die desondanks trots is dat hij op donderdag 20 juni het publiek mag opwarmen voor de Britse zanger. „Ik moest het zelf ontdekken en dat heb ik relatief laat gedaan”, gaat de singer-songwriter verder over het oeuvre van Collins. „Maar toen ik ’m eenmaal ontdekt had begreep ik pas hoe belangrijk deze man als schrijver en muzikant is geweest voor de popmuziek. Je kan niet om zijn kracht heen... en daarom is het een eer om op hetzelfde podium te mogen staan.”

Naast Douwe is ook Sheryl Crow special guest van het openluchtconcert. Kaarten voor het concert zijn nog te koop.

Phil Collins stond veertien jaar geleden voor het laatst in Nederland. De muzikant was van plan met pensioen te gaan, maar dat beviel toch minder goed dan verwacht. Collins’ huwelijk liep op de klippen en hij raakte aan de drank, waarna hij drie jaar geleden besloot toch weer te gaan toeren. „Ik dacht dat ik stilletjes zou pensioneren”, zei Collins eerder over zijn terugkeer. „Maar dankzij mijn fans, familie en de steun van een paar buitengewone artiesten, heb ik mijn passie voor muziek en optreden herontdekt. Het wordt tijd dit opnieuw te ervaren. Het voelt gewoon goed.”