Jonas Brothers: ’Familie vóór muziek’

„Deze documentaire brengt hopelijk een aantal families bij elkaar die moeilijke tijden achter de rug hebben”, zei Nick maandag bij de première in Los Angeles. Nadat hij in 2013 besloot met de band te stoppen, was hij bang zijn broers te verliezen. „Er waren zeker momenten dat ik dacht dat onze relatie niet meer goed zou komen. Het kostte tijd, maar na de grootste shock heeft het geleid tot een betere relatie. Deze documentaire laat heel goed die comeback zien.”

De film laat zien hoe het uiteindelijk toch goed kwam. „Ik denk dat we het afgelopen jaar geleerd hebben dat onze familieband als broers op de eerste plaats komt. En dan pas de band”, zegt Joe. „Natuurlijk is muziek belangrijk voor ons, maar we moeten zorgen dat we met een gezonde blik naar de dingen blijven kijken. Dat maakt ons uiteindelijk een stuk leuker. We genieten veel meer van de weg ernaartoe.”

In februari werd bekend dat Nick, Joe en Kevin na een pauze van zes jaar weer bij elkaar kwamen om met z’n drieën opnieuw muziek te maken. Sindsdien brachten ze de nummers Sucker en Cool uit. In juni verschijnt hun nieuwe plaat, Happiness Begins.