Dochter (18) Will Smith sneed zichzelf als puber

„Het was een fysieke ontsnapping van alle ongrijpbare pijn in mijn hart en hoofd”, liet de actrice weten over het zichzelf snijden, waarmee ze begon in haar vroege tienerjaren. Totdat ze begon te lezen over wetenschap en spiritualiteit, en ze erachter kwam dat zichzelf pijnigen nutteloos was. „Mijn lichaam is een tempel, en ik stopte er compleet mee. Het leek letterlijk een psychose te worden op een bepaald moment, want ik zag mezelf als waardig.”

Haar moeder, Jada Pinkett-Smith, is ook open geweest over haar suïcidale gedachten en moeilijke tijden. Ze wist niks van haar dochters gewoonte totdat ze erover praatte op de show Red Table Talk. Jada was gechoqueerd, maar voelde zich ook trots op het feit dat haar dochter zo open was.