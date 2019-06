Milow viert jubileum met show in Carré

De show is onderdeel van zijn Lean Into Me-tour, naar zijn gelijknamige album dat vrijdag uitkwam. Tijdens het concert wordt Milow begeleid door het Antwerp Philharmonic Orchestra, waarmee hij ook het podium deelde tijdens de afgelopen editie van Night of the Proms.

Milow scoorde in 2006 met You Don’t Know, afkomstig van zijn debuutalbum, meteen een hit. Twee jaar later brak hij internationaal door met Ayo Technology, een akoestische cover van het nummer van 50 Cent. Andere successen van de Vlaming zijn You And Me (In My Pocket) en Little In The Middle.

Kaarten voor het jubileumconcert zijn vanaf vrijdag te koop.