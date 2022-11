’Holy spider’ toont verziekt systeem in Iran

Wat: thriller, drama

Regie: Ali Abbas

Met: Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani

Recente massaprotesten tegen de onvrijheid van vrouwen in Iran en hun behandeling als tweederangsburgers, bewijzen de actualiteit van Holy spider, een spannende thriller en sociaal drama ineen. De Iraanse regisseur Ali Abbas (Gräns), die zelf tegenwoordig in Kopenhagen woont, nam zijn film op in Jordanië. Simpelweg omdat het laten horen van kritische geluiden streng verboden is in het land waar hij werd geboren.

Journaliste Rahimi (een ijzersterke rol van Zar Amir Ebrahimi) ontdekt in deze rauwe en pakkende film dat de politie weinig haast maakt om de moordenaar te vinden. Omdat zijn slachtoffers vrouwen zijn die worden gezien als een smet op deze heilige stad, krijgt hij in bepaalde media en onder een deel van bevolking zelfs een soort heldenstatus.

Een held is ‘spider killer’ Saeed (Mehdi Bajestani) ook in zijn eigen getroebleerde geest, laat Abbas zien. Gevoed door religieus fanatisme en seksuele frustratie, doodt de op het oog zo keurige huisvader en oorlogsveteraan de prostituees die hij met zijn motor oppikt. Om hen daarna als oud vuil te dumpen.

In de hoop de moordenaar te vinden, maakt de journaliste uiteindelijk zichzelf tot lokaas. De bloedstollende scènes die dat oplevert, paart Holy spider aan ontwikkelingen die op een andere manier diep raken. Want ook de tegenwerking, corruptie en mannelijke minachting waar Rahimi tegenaan loopt, zijn confronterend. Helemaal als je bedenkt dit voor vrouwen in Iran de alledaagse praktijk is.

✭✭✭✭ (4 uit 5)