Diane Warren wint ’Nobelprijs voor de muziek’

De prijzen worden ieder jaar uitgereikt aan artiesten die een bijzondere bijdrage aan de muziek hebben geleverd. Warren schreef gedurende haar carrière talloze hits, waaronder powerballads als Unbreak My Heart van Toni Braxton, Look Away van Chicago en I Don’t Want to Miss a Thing van Aerosmith. Ze werd elf keer genomineerd voor een Oscar en heeft een kast vol andere prijzen zoals een Grammy, Emmy en Golden Globe.

Het is pas de derde keer in de 29-jarige historie van de Polar Music Prize dat een songwriter wint. Eerder ging de eer naar Burt Bacharach en Max Martin. Andere bekende oud-winnaars zijn grote namen als Paul McCartney, Sting, Quincy Jones, Joni Mitchell, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bob Dylan en Ray Charles.

Operasopraan Anna Netrebko mocht de Polar Music Prize meenemen in de categorie klassieke muziek.

De uitreiking vindt plaats op 9 juni in het Grand Hôtel in Stockholm. Het gala wordt traditiegetrouw bijgewoond door leden van de Zweedse koninklijke familie.