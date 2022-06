Britney Spears over bruiloft: ’Het was een spectaculaire dag’

„De crew had ons huis letterlijk tot een droomkasteel omgebouwd. De ceremonie was een droom en het feest was nog beter”, aldus de 40-jarige Spears, die sinds 2016 samen is met de 28-jarige Asghari. In september vroeg Asghari haar ten huwelijk.

Bij het feest waren zo’n honderd mensen aanwezig, onder wie enkele grote sterren als Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore en Paris Hilton. „Drew Barrymore, mijn ’girlcrush’, en Selena Gomez, die in het echt nog mooier is, kwamen allebei. Ik heb Madonna weer gekust en we hebben de hele avond gedanst met Paris Hilton”, zo vatte Spears haar gastenlijst samen.

Donatella Versace ontwierp de jurk van Spears. Op de beelden is te zien dat Spears een witte jurk droeg met lange sleep. „Ik voelde me prachtig.”

Afwezigen

Grote afwezigen bij het feest waren de meeste familieleden van Spears, onder wie haar ouders Jamie en Lynne Spears. Spears’ vader Jamie was gedurende dertien jaar ook haar bewindvoerder. Hier kwam in november 2021 echter een einde aan na een door de zangeres zelf aangespannen rechtszaak. In een getuigenis gaf Britney destijds al aan dat ze de wens had om een eigen huis te kopen, te trouwen en uiteindelijk ook kinderen te krijgen.