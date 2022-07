Zo houdt Ed Sheeran zijn privéleven geheim

Sterren

Britney Spears roemt ’steunende’ moeder na eerdere kritiek

Het lijkt erop dat de relatie tussen Britney Spears en haar moeder Lynne is verbeterd. De zangeres prijst haar „steunende” moeder in een bericht op Instagram nadat ze eerder juist had gezegd dat Lynne jaren geleden met het idee kwam voor het omstreden toezicht op haar dochter.