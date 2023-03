Premium Het beste van De Telegraaf

Tekeningen mechaniek Langnek tot en met ontstaan Holle Bolle Gijs Schatkamer Efteling na 70 jaar uitgeplozen en nu ook te zien voor publiek

Conservator Joris Westerink bij Holle Bolle Gijs: „De Efteling was nog nooit zo schoon.” Ⓒ Rias Immink

Met je Museumkaart naar de Efteling. Het kan in het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het museum heeft het 70-jarig bestaan van het pretpark aangegrepen om een tentoonstelling te maken over het sprookjesbos, dat uitgroeide tot een magisch attractiepark van internationale allure. Alle iconen zijn present: van Langnek en Pardoes tot Holle Bolle Gijs.