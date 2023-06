Premium Het beste van De Telegraaf

’Herinneringen voor het leven – stop dementie’ Muziek helpt dementiepatiënten herinneren

Door Daphne van Rossum

Charlotte met haar broer Jaap en hun moeder Ingrid. Door FTD kan Jaap niet meer zelfstandig wonen. Ⓒ Janita Sassen

Iedereen kent het wel. Een liedje dat je meevoert naar de dansvloer van je jeugd, of die zwoele zomer met de eerste kus. Muziek heeft een wonderlijke uitwerking op ons brein, ook bij mensen met dementie. Ze herkennen hun kinderen of vrienden misschien niet meer, maar kunnen nog wel meezingen met een liedje van toen. Dat fenomeen krijgt aandacht in een avondvullend tv-programma dat maandag om 20:35 uur wordt uitgezonden op NPO1.