Jeroen Meus maakt drieluik na overlijden broer: ’Zoeken naar houvast en troost’

Wim overleed op 31 december 2021. Met de eerste knallen van het vuurwerk op de achtergrond stond Meus aan het ziekbed van zijn broer en sloot samen met hem niet een jaar, maar een leven af.

„Ik ben de jongste van drie broers. Hans, Wim en Jeroen Meus. Zorgeloos opgegroeid in een warm nest, tot het noodlot in onze familie toesloeg. Drie jaar lang vocht Wim een strijd die hij nooit kon winnen. (...) Wim was de zoon die elke ouder zich zou wensen, de coolste papa, de liefste man, de beste vriend, mijn magnifieke broer. Sindsdien zoek ik naar houvast, en troost. In alles wat ik doe, bij iedereen die ik tegenkom. Ik wil weten hoe dat moet, rouwen. Of tenminste: hoe andere mensen zich door zo’n verdriet worstelen. Ik ga het uitzoeken. In dat eerste jaar, die eerste 365 dagen zonder broer”, introduceert Meus de serie in de eerste aflevering.

Daarin gaat hij onder anderen langs bij Maria (91), die Meus tien jaar eerder ontmoette en met wie hij een meningsverschil over de dood had. Ze gaan opnieuw in gesprek. Broer Wim leverde zelf een bijdrage aan het ontroerende programma in de vorm van de soundtrack. Elk nummer komt uit een van zijn favoriete muzieklijsten.

Dagen zonder broer is vanaf woensdag te zien om 20.45 uur op België 1.