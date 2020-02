’Bob Marley is zoveel meer dan Three Little Birds’

Bob Marley Ⓒ Getty Images

Vandaag, exact 75 jaar geleden zag Bob Marley het levenslicht. De Jamaicaanse reggae-legende werd slechts 36 jaar, maar wist op zowel muzikaal als maatschappelijk vlak een enorme stempel op de wereld te drukken. Researcher Martijn Huisman (33) werkte mee aan een fotoboek over Marley en komt volgend jaar met het boek The Reggae Nation: The Global Impact and Legacy of Bob Marley and The Wailers, waarin hij onderzoekt hoe groot de invloed van Marley is geweest – en nog steeds is. „Hij is veel meer dan een icoon voor stoners.”