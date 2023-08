Koninklijke familie verbood dat Meghan bepaald woord zei in Suits

Ten tijde van de opnames was Meghan aan het daten met prins Harry, inmiddels haar echtgenoot. De Britse koninklijke familie had volgens Korsh een kleine vinger in de pap. „Ze bemoeiden zich wel met een paar dingen. Niet veel, maar gewoon een paar dingen die wij wilden doen maar waarvan zij zeiden dat we dat niet mochten. Dat was een beetje vervelend”, herinnert hij zich.

De bedenker van de advocatenserie geeft als voorbeeld dat Meghans personage Rachel Zane een bepaald woord niet mocht uitspreken van het Britse hof. Het ging om het woord „poppycock”, wat vertaald kan worden als onzin of kletskoek. Het zou gebruikt worden als verwijzing naar Korsh’ eigen schoonfamilie, die het woord zelf ook vaak gebruikt. Helaas ging het feest voor Korsh en zijn schoonfamilie niet door.

„De koninklijke familie wilde niet dat zij dat woord gebruikte”, zegt Korsh. „Ik neem aan dat ze niet wilden dat mensen zouden gaan knippen in de tekst zodat ze alleen maar ’cock’ zou zeggen (het Engelse woord voor penis, red.). Dus toen hebben we het maar veranderd naar bullshit in plaats van poppycock. Ik vond dat niet leuk, omdat ik mijn schoonfamilie al had gezegd dat poppycock in de serie te zien zou zijn.”