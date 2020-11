Anouk Hoogendijk over bevalling: ’Laatste halve centimeter duurde tien uur’

De geboorte van Sonny Otto verliep allesbehalve vlekkeloos. „Op vrijdag eind van de middag braken mijn vliezen, uiteindelijk werd hij pas zondagochtend geboren”, vertelt Anouk. De laatste halve centimeter duurde bijna tien uur.”

Anouk en haar zoontje mochten na deze zware bevalling niet meteen naar huis van de artsen. „Na de bevalling had hij een infectie omdat ik langdurig gebroken vliezen had.”

Tijdens de eerste nacht in het ziekenhuis bleek dat Sonny Otto extra medische zorg nodig had. „Midden in de nacht moest hij opeens naar een andere afdeling en werd hij aan allerlei slangetjes gelegd.”

Na twaalf dagen mochten de twee eindelijk naar huis. Met de pasgeborene gaat het gelukkig goed. „Het is een heel gelukkig en tevreden mannetje.”