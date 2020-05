Ilse DeLange scoort eerste plek in Duitse albumlijst

Op de plaat staan enkele hoogtepunten uit de huidige reeks. Ilse zingt, net als alle andere deelnemers, twee nummers op de plaat. De zangeres reageert in haar Instagram Stories enthousiast op de nummer 1-notering. „Dit is geweldig. Dank je, dank je.”

Het is niet Ilses enige succes in de Duitse albumlijst. Met haar nieuwe plaat Changes stijgt ze deze week naar de veertiende plek, drie plaatsjes hoger dan de notering waarop het album vorige week binnenkwam.