Sinterklaas-acteur Bram van der Vlugt overleden

Zijn familie laat in een persbericht weten dat hij is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De acteur was bekend van series als Medisch Centrum West en Unit 13. Maar de rol waarmee hij het meest bekend is geworden, is die van Sinterklaas. Vijfentwintig jaar lang vertolkte hij de goedheiligman bij de landelijke intochten. Zijn laatste optreden als Sinterklaas was in 2014 in de film Pak van mijn hart.

Eerder dit jaar speelde Van der Vlugt nog de adviseur van Sinterklaas in De Grote Sinterklaasfilm.