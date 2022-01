Al Pacino herkende Jared Leto niet op filmset

Voor de rol van Paolo Gucci in de film onderging Leto dagelijks een metamorfose. Het was dus niet zo gek dat Pacino niet meteen wist dat hij met zijn collega te maken had. „Hij dacht dat ik een of andere Italiaanse weirdo was die een praatje wilde maken of zijn handtekening zou vragen ofzo”, aldus Leto. „Ik ben echt twee of drie keer naar hem toegekomen, tot er eindelijk iemand in zijn oor fluisterde: Dat is Paolo, dat is Jared daaronder. Toen riep hij meteen: oh, mijn zoon, mijn zoon!”

House of Gucci is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over het huwelijk van Patrizia Reggiani (Lady Gaga) en Maurizio Gucci (Adam Driver). Pacino en Leto spelen daarin de oom en neef van Maurizio, Aldo en Paolo Gucci. Leto zou de band tussen die vader en zijn altijd om goedkeuring bedelende zoon graag nog een keer verder onder de loep nemen. „Ik wil heel graag een prequel maken op House of Gucci”, aldus de acteur. „Ik heb zelfs al een naam bedacht: Just the two of us.”