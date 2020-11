Barack Obama: Drake mag mij spelen in een film

„Ik zal je dit zeggen, Drake lijkt alles te kunnen doen wat hij wil”, zegt Obama wanneer hem wordt gevraagd of de wereldster de rol zou mogen spelen. „Ik bedoel, het is een getalenteerde gast. Als de tijd rijp is en hij is er klaar voor...”

Daarnaast denkt de oud-president dat ook zijn dochters het wel leuk zouden vinden als de rapper de rol op zich neemt. „Drake heeft, nog belangrijker, de goedkeuring van mijn gezin. Ik denk dat Malia en Sasha het helemaal prima zouden vinden.”