Prinses Beatrice stuurt fans handgeschreven briefjes

„Ik wil u hierbij hartelijk bedanken voor de ontzettend aardige brief die u mij en Edoardo gestuurd heeft naar aanleiding van ons huwelijk. We hebben een fantastische dag gehad, die we hebben kunnen delen met onze families. Onze dank gaat uit naar de mensen die ervoor gezorgd hebben dat onze gemeenschappen veilig zijn gebleven de afgelopen maanden, zij hebben geweldig werk verricht. Nogmaals heel veel dank dat u aan ons gedacht hebt op het moment dat Edo en ik samen aan ons nieuwe leven beginnen. Liefs, Beatrice en Edo.”

Beatrice droeg tijdens haar huwelijk een jurk van koningin Elizabeth, die speciaal voor haar was vermaakt. Ook droeg ze een tiara van haar grootmoeder tijdens de plechtigheid. Na afloop van de ceremonie was er een kleine receptie op Buckingham Palace.