Zoon Cindy Crawford schokt met gezichtstattoo

Trots plaatste Gerber, die inmiddels zelf ook carrière maakt als model, zijn nieuwe tattoo op Instagram, maar zijn volgers zijn duidelijk niet onder de indruk van het kunstwerkje. „Maar waarom? Worden gezichtstattoos nu echt een ding? Het enige wat ’onbegrepen’ wordt is die tatoeage. Je hebt zojuist je gezicht verpest”, reageert een van hen. „Word je echt zo verkeerd begrepen? Zoveel geld hebben, is nooit goed. Je zult je wel vervelen. Ik hoop dat je er in de toekomst iets goeds mee doet”, schrijft een ander.

Het is slechts een greep uit de negatieve commentaren die de zoon van Crawford over zich heen krijgt. Hij is echter niet van plan deze kritiek over zijn kant te laten gaan. „Ik voel me niet altijd even begrepen, denk ik”, vertelde hij in een Instagram Live video over zijn keuze voor de tattoo in zijn gezicht. „Als ik had gedacht het mijn gezicht zou verpesten of dat ik dit niet echt wilde doen, had ik het niet gedaan. Dat lijkt me logisch”, stelt hij. „Als iemand iets over mij heeft te zeggen, over dit of iets anders, over mijn familie of hoe ik ben opgegroeid of zoiets, ik zal je mijn adres geven, dat beloof ik je, en je kunt het me in mijn gezicht komen zeggen.”

De tatoeage werd gezet door JonBoy, eerder tatoeëerde hij ook al onder meer Kendall Jenner, Zayn Malik, Justin en Hailey Bieber.