Echtgenoot Lori Loughlin weer op vrije voeten

Loughlin en Giannulli zijn veroordeeld voor hun rol in het omkoopschandaal rond Amerikaanse universiteiten. De twee betaalden een half miljoen dollar om hun twee dochters toegelaten te krijgen op de universiteit USC. Lori bracht voor haar rol in het schandaal afgelopen najaar twee maanden door in de gevangenis.

Giannulli, die volgens aanklagers het initiatief voor de omkoping nam, werd tot vijf maanden cel veroordeeld. De laatste twee weken van zijn straf mag Giannulli thuis uitzitten, hij is zaterdag vrijgelaten uit de gevangenis.

In januari deed de modeontwerper al een verzoek om zijn straf thuis uit te zitten omdat hij bang is het coronavirus op te lopen in de gevangenis. Dit verzoek werd toen afgewezen, maar is voor de laatste twee weken toch ingewilligd.