’Paleis in spanning over gezondheid koningin Elizabeth’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Buckingham Palace wacht in spanning af of koningin Elizabeth besmet is geraakt met het coronavirus. De 95-jarige vorstin zag afgelopen week prins Charles, die donderdag positief testte. Sindsdien wordt de gezondheid van de Queen scherp in de gaten gehouden, melden Britse media.