Is ’Cold’ song van het jaar?

Dat je zes jaar later nog steeds weet waar je een nummer voor het eerst hoorde, je je nog precies herinnert wat je aan het doen was toen je de adem ontnomen werd en je niets anders kon dan luisteren. Aan Paolo Nutini’s fantastische Iron sky doet Chris Stapleton’s Cold wel wat denken. Qua vorm, maar vooral qua impact. Cold is daarom bij deze genomineerd voor song van het jaar.