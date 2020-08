Werk van vermoorde joodse kunstenaars in Veluwse musea

’Boerenfamilie te Stroe’ van Martin Monnickendam. Ⓒ Collectie Gemeente Barneveld

Verdwenen, maar niet vergeten, zou het motto kunnen zijn van de dubbelexpositie Vermoorde kunst in het Noord-Veluws Museum te Nunspeet en Museum Sjoel Elburg. Hierin is een honderdtal schilderijen, etsen en grafisch werk te zien van 25 joodse kunstenaars die op zich niet zoveel gemeen hadden, behalve dan hun afkomst. Allen kwamen in de Tweede Wereldoorlog om.