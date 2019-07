John Cleese ’te ontdeugend’ om geridderd te worden

Volgens Cleese komt dat door zijn ’controversiële’ persoonlijkheid en daar heeft hij volledig vrede mee. „Ik ben veel te stout en ondeugend”, zei de 79-jarige Brit in het tv-programma Lorraine. „Mensen zoals ik worden niet geridderd.”

„Komieken moeten geen ridder worden. Ze moeten dingen kunnen zeggen als: kinderen zijn verantwoordelijk voor de grootste ellende in de wereld.”

Niet grappig

„Wij moeten controversiële dingen zeggen want dat maakt ons interessant. Een komediant waar je het alleen maar mee eens kunt zijn en die alleen maar aardige dingen zegt kan niet grappig zijn.”

Toch snapt Cleese wel waarom zijn Monty Python-collega Michael Palin wel werd geridderd in juni. „Michael is heel respectabel, zie je. Hij doet geen stoute dingen. Hij is niet onbeschoft tegen de pers, zoals ik.”